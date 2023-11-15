Nilüfer Belediyesi ve Gönüllü Hareketi Derneği arasında gerçekleşen anlamlı iş birliği, ihtiyaç sahiplerinin ve doğal afet mağdurlarının sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Protokol kapsamında, Nilüfer Belediyesi, İhsaniye Mahallesi'ndeki kullanım hakkına sahip olduğu binayı 5 yıl süreyle Gıda Bankacılığı hizmeti için Gönüllü Hareketi Derneği'ne tahsis edecek.

Gıda Bankası, marketlerden bağışlanan ürünleri alacak ve belediyenin lojistik desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Ayrıca, sosyal inceleme raporu doğrultusunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlar, belediyeye başvurduklarında gıda desteği için Gıda Bankası'na yönlendirilecek. İhsaniye Mahallesi'ndeki binada toplanan fazla gıda ürünleri ise belediyenin aşevi tarafından değerlendirilecek, böylece gıda israfının önüne geçilmiş olacak.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Gönüllü Hareketi Derneği Başkanı Sertaç Şipka arasında imzalanan protokol, sadece ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı değil, aynı zamanda gıda israfını minimize ederek sürdürülebilir bir çözüm sunmayı hedeflemektedir.