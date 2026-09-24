Toplam 36 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olacak dev kompleks bünyesinde; 800 kişilik çok amaçlı konferans ve tiyatro salonu, 250’şer kişilik 2 ayrı salon, 160 metrekarelik serbest etkinlik alanı, bin 400 metrekarelik eğitim birimleri, fuaye salonları, sanat galerileri ve 2 modern nikâh salonu yer alacak. Kompleks ayrıca 91 ofis, 64 ticari dükkân, yeme-içme mekanları, mescit, bebek bakım odası ve 330 araçlık otoparkıyla Yıldırımlıların pek çok ihtiyacına aynı anda cevap verecek. Çevre dostu standartlarla tasarlanan merkez; gelişmiş havalandırma, iklimlendirme, yangın algılama ve otomasyon sistemlerinin yanı sıra kendi enerjisini üretebilen ‘yeşil bina’ konseptiyle inşa edilecek.

Temel atma törenine geniş katılım

Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi’nin temel atma programına; AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Mustafa Yavuz ve Muhammet Müfit Aydın, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtulmuş, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda bölge sakini katıldı.

Başkan Oktay Yılmaz: "Yıldırımlılara verdiğimiz sözü tuttuk"

Kürsüde yaptığı konuşmada ilçe halkına verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu paylaştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin prestijli ve donanımlı bir kültür merkezine duyduğu ihtiyacı hatırlatarak şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren Yıldırım’ın nitelikli, büyük ve çok işlevli bir kültür merkezine ihtiyaç duyduğunu dile getirmiştik. Doğru zamanlama için hazırlıklarımızı titizlikle sürdürdük, kaynak planlamamızı yaptık. 2022 senesinde alandaki mülkiyet sorunlarını tamamen çözüme kavuşturup projelendirme aşamasına geçtik. İlçemizin öncelikleri ile ekonomik dengeleri müşterek bir paydada buluşturduk. Hamdolsun bugün alnımızın akıyla Yıldırım’ın en önemli vizyon yatırımlarından biri olacak Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi’mizin harcını koyuyoruz. Yaklaşık 35 bin metrekarelik inşaat tabanında kültürden sanata, eğitimden ticarete uzanan çok yönlü bir yaşam alanını hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız."

Trafik düğümü çözülüyor, kuyumcular çarşısı kuruluyor

Projenin hayata geçmesiyle birlikte mahalledeki otopark sorununun ortadan kalkacağını ifade eden Başkan Yılmaz, ulaşım avantajlarını ve ticari katkıları şu sözlerle aktardı:

"Yatırımcı firmanın katkılarıyla kompleks içerisinde kurulacak kuyumcular çarşısı, bölgenin ticaret hayatına yepyeni bir canlılık getirecek. Merkezimizle birlikte oluşturduğumuz yeni yan yol vesilesiyle Karayolları Bölge Müdürlüğü çıkışındaki kaza riskini, Tapu Müdürlüğü önünde meydana gelen araç yoğunluğunu ve merkezimizin getireceği ilave trafik yükünü bütünüyle bertaraf etmiş olacağız. Metro istasyonunun hemen yanı başında bulunması ve güçlü toplu taşıma bağlantıları sayesinde burası yalnızca mahallenin değil, kentin her noktasından vatandaşlarımızın kolayca erişebileceği bir cazibe merkezi kimliği kazanacak. Bursa genelinde birçok ihtiyaca aynı çatı altında cevap veren bu büyüklükte bir projeyi ilçeler ölçeğinde ilk kez Yıldırım Belediyesi olarak biz gerçekleştiriyoruz."

"2 milyarlık dev yatırıma belediye bütçesinden tek kuruş harcanmadı"

Arsa payı ve inşaat maliyetiyle birlikte yaklaşık 2 milyar liralık bu dev hamlenin kamu bütçesine yük bindirmeden çözüldüğünün altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Gerçek belediyecilik eldeki hazır kaynakları tüketmek değil; kentin potansiyelini doğru planlamayla katma değere dönüştürmek ve üretilen bu değeri yeniden milletin hizmetine sunabilmektir. Yaklaşık 2 milyar liralık bu dev yatırımımız için belediye kasamızdan tek bir kuruş nakit çıkışı olmadı. Mülkiyet sürecini tamamlayıp yeri satın almamızın ardından geliştirdiğimiz takas ve imar uygulamaları modeliyle projeyi belediyemize maliyet getirmeden finanse ettik. Bir yandan bu ölçekte bir şaheseri ilçemize kazandırırken diğer yandan mevcut mali kaynaklarımızı diğer hizmetlerimiz için koruduk. Kamu kaynakları bize kutsal bir emanettir ve bu model, emanete duyduğumuz sadakatin en somut göstergesidir."

Resmi ihale takviminin 2 yıl olduğunu ancak merkezi hedeflenen süreden çok daha önce tamamlayıp hizmete açmak istediklerini ifade eden Yılmaz; projeye sundukları desteklerden ötürü AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’ya, önceki dönem Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’e, İl Başkanı Davut Gürkan’a ve milletvekillerine teşekkür etti.

Protokolden Başkan Yılmaz'a tebrik

Törende söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım ve Bursa’nın kültürel yaşamına değer katacak bu kıymetli yatırımdan ötürü Oktay Yılmaz’ı tebrik etti. AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Yıldırım’ın son dönemde yapılan vizyon hizmetlerle kentin en gözde ilçelerinden birine dönüştüğünü vurgularken; Milletvekili Emel Gözükara Durmaz da ilçede ihtiyaçları bütüncül ve kalıcı çözümlerle ele alan örnek bir belediyecilik modeli yürütüldüğünü kaydetti.

Efkan Ala: "AK Parti belediyeciliğinin marka örneği"

Kürsüde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ise Başkan Yılmaz’ın ortaya koyduğu finansman vizyonunu takdir ederek şunları söyledi:

"Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz yalnızca modern bir kültür kompleksini Yıldırım’a kazandırmakla kalmamış, aynı zamanda belediye bütçesine yük getirmeden kendi öz kaynağını da üretmiştir. Bu eser ilçemize büyük değer katacak. AK Parti belediyecilikte bir marka haline gelmiştir ve Yıldırım’da bu vizyonun en güzel tezahürlerinden biri sergilenmektedir. Bu kıymetli eser dolayısıyla Başkanımız Oktay Yılmaz’ı tebrik ediyor, Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi’nin Bursa’mıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından protokol heyeti sahneye çıkarak hep birlikte butona bastı ve Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi’nin ilk temel betonunu döktü.