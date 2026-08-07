Araştırmada Eskişehir simidi 91 puanla ilk sırada yer alırken, Antakya simidi ikinci, İzmir gevreği ise üçüncü oldu. Ankara ve İstanbul simitleri 88'er puanla dördüncü sırayı paylaşırken, geleneksel yöntemlerle hazırlanan İzmit simidi 87,5 puanla listenin 6'ncı sırasında yer aldı.

Öte yandan geçtiğimiz yıl gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de odun fırınında pişirilen İzmit simidinin ayrı bir lezzete sahip olduğunu vurgulamıştı. Milor, "Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var." sözleriyle İzmit simidini övmüştü.

"Orijinal taş fırın simidi üretiyorum"

İzmit'te mesleğinde 52 yılı geride bırakan taş fırın ustası Çetin Altun, baba mesleğine 10 yaşında simit satarak başladığını belirterek araştırma sonuçlarına saygı duyduğunu söyledi.

Altun, "Baba mesleğim. 10 yaşında simit satarak bu işe başladım. Orijinal taş fırın simidi yapıyorum. Şu anda 'matador' diye tabir edilen farklı simitler de üretiliyor. Onlar da güzel ama benim yaptığım simidin farkı taş fırında, taş tabanda ve odun ateşinde pişmesi. Ayrıca hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Sadece soğuk su, tuz ve mayayla hazırlıyoruz. Gördüğümüz geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun Osmanlı mutfağından gelen bir lezzet olduğu söyleniyor. O dönem gayrimüslimler yapıyormuş, biz de bu geleneği sürdürüyoruz. İzmit'te bizim dışımızda taş fırında simit yapan çok fazla yer kalmadı. Çarşıda bir fırın vardı, doğalgaza geçti. Derince'de de bir iki yer var ama son durumlarını bilmiyorum." dedi.

"Bütün simitler güzel, kimseyle yarışmıyorum"

Taş fırın simidinin zahmetli bir üretim süreci gerektirdiğini ifade eden Altun, "Taş fırının bile bir canı var. Zaman zaman dinlendirmek gerekiyor çünkü tabanı soğursa verim alamazsınız. Bu yüzden fırına fazla yüklenemiyoruz. Siparişler geliyor ama çoğunu karşılayamıyoruz. Fırının kapasitesi belli. Diğer fırınlar daha fazla üretim yapabiliyor. Sonuçlara saygı duyuyorum. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum çünkü kimseyle yarış içinde değilim. Ben sadece orijinal simit yapıyorum. Tüm meslektaşlarımın emeğine sağlık. Bütün simitler güzel." diye konuştu.

"Ağzının tadını bilmeyenler İzmit simidini 6'ncı yaptı"

Fırından alışveriş yapan ve İzmit simidinin daha üst sıralarda olması gerektiğini savunan vatandaşlar da araştırma sonuçlarını değerlendirdi.

Selda Kasnak, "İzmit simidi birinciliği hak ediyor. Ağzının tadını bilmeyenler İzmit simidini 6'ncı sıraya koymuş. İzmit simidi gerçekten ayrı bir lezzet." ifadelerini kullandı.

"Birinci olması gereken İzmit simidi"

Ahmet Yuşa Avla ise yıllardır aynı fırından simit aldığını belirterek, "Senelerdir buradan simit yiyorum. Odun ateşinde pişen simidin tadı bambaşka. Ağzının tadını bilmiyorlar. Eskişehir değil, İzmit simidinin birinci olması gerekir." dedi.

Birçok şehirde simit yediğini ancak İzmit'teki lezzetin farklı olduğunu söyleyen Erdal Erol da, "Ankara, Bursa ve İzmir simidi, İzmit simidinin yerini tutmaz. İzmit simidi 1 numara. İzmit'te de en iyi simit bu fırında yapılıyor." ifadelerini kullandı.