Edinilen bilgilere göre, merkez Osmangazi ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi'ne çalıntı kaydı bulunan bir otomobil tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından otomobil, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 9. Çınar Sokak'ta Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri tarafından durduruldu.

Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken, sürücü Y.Ş.'ye "ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve sahte plaka kullanmak" gerekçeleriyle toplam 380 bin TL idari para cezası uygulandı.

Çalıntı otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.