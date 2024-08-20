Bursa'da park halindeki hafif ticari bir araç alev alev yandı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.



Merkez, Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araç bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, yangını görenler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevler kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.