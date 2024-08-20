Günler öncesinden duyurulan ve bütün dünyada ilgi ve merakla karşılanan Süper Mavi Ay’ın görüntüleri hayranlık uyandırıyor.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Yenişehir’de önceki akşam saat 21.25’den sonra gökyüzüne bakanlar Ay’ın normalden daha parlak ve büyük olduğunu fark etti. Ay’ın dünyaya en yakın konumda olduğu pazartesi günü akşamı gözlemlenen Süper Mavi Ay, objektiflere böyle yansıdı. Kartpostallık görüntüler oluşturan Süper Mavi Ay’ın bundan sonra 2037 yılında gözlemlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: igf