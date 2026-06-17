Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Balıkesir-Bursa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu refüje çaptı. Kazada can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin inceleme sürerken, kaza nedeniyle Bursa-Karacabey gidiş ve dönüş istikametlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

A W727850 03İhbar üzerine bölgeye polis ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler, trafik akışını kontrollü şekilde sağlamak için çalışma başlatırken, yolda ulaşım zaman zaman tek şeritten verildi.

Kaynak: İHA