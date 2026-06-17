CHP’de 9 milletvekilinin parti üyeliğinin silindiği yönündeki iddialar siyaset gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre süreç, “tedbirli sevk” uygulaması kapsamında ilerlerken, kararın Yargıtay üzerinden işlediği öne sürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Yargıtay tarafından parti üyeliği silinen milletvekili sayısı 9’a çıktı. Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın ardından ihraç talebiyle tedbirli olarak CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen 9 milletvekilinin parti üyelikleri Yargıtay tarafından silindi. CHP’den üyelikleri silinen milletvekillerinin; Umut Akdoğan, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut olduğu öğrenildi.