Edinilen bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Harun Ç.'nin (28) izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Huzur Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahsı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi beklenen şahısla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.