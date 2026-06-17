İnegöl Belediyesi’nin gastronomi tanıtım merkezi olarak bilinen Gastro İnegöl Restoranında, Türkiye’nin farklı bölgelerine ait mutfak kültürlerini tanıtmak amacıyla "Ayın Mutfağı" etkinliği başlatılıyor. Yeni etkinlik serisi kapsamında her ay ülkemizin farklı bir yöresine ait seçkin lezzetler, Gastro İnegöl’de misafir edilecek.

Lezzet yolculuğunun ilk durağı, 18 Haziran Perşembe günü; zengin yemek kültürü, zeytinyağlıları, ot yemekleri ve kendine özgü tatlarıyla Ege Mutfağı olacak. Vatandaşlar, Perşembe günü Gastro İnegöl’de Ege Bölgesi’nin öne çıkan lezzetlerini tatma fırsatı bulacak.

"Ayın Mutfağı" etkinliği ile önümüzdeki aylarda Karadeniz’den Güneydoğu Anadolu’ya, Akdeniz’den İç Anadolu’ya kadar Türkiye’nin dört bir yanından yöresel lezzetler İnegöllülerle buluşturulacak. Böylece hem Anadolu’nun zengin gastronomi mirası tanıtılacak hem de vatandaşlar farklı mutfak kültürlerini yakından tanıma imkanı elde edecek.