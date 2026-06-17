İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban belirli aralıklarla gerçekleştirdiği personel buluşmaları kapsamında bu sabah Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleriyle bir araya geldi. Temizlik işleri şantiyesinde yapılan organizasyonda personellere çorba ikramı gerçekleştirilirken, çalışmalara ilişkin de istişareler yapıldı.

SAHADA VERDİĞİNİZ EMEK ÇOK KIYMETLİ

Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, Temizlik İşleri Müdürü Bilal Aktürk ve müdürlük şeflerinin de yer aldığı organizasyonda çalışanlarla hem birebir sohbet edip istişareler yapan Başkan Taban, aynı zamanda bir selamlama konuşması da yaptı. Taban, personellere yönelik konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün hep birlikte bir araya gelelim, sizleri ziyaret edelim, biraz size moral de verelim istedim. Dışarıda verdiğiniz emeği, gösterdiğiniz çabayı görüyoruz arkadaşlar. Çevre temiz kalsın diye yaptıklarınızı biliyoruz. Yaptığınız bu çalışmalar çok kıymetli. Sizlerin sahada gördükleriniz ve bizlere bildirdikleriniz de çok kıymetli.”

“Bizim toplumumuz, bizim milletimiz evini kirletmez. Aslında dışarıda da beklediğimiz, olması gereken bu. Biz mücadelemizi yapmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlik bu şehri her zaman temiz tutmak için çalışacağız. Bizim safımız doğru saf. Doğru adımlar atarak bu noktada Türkiye’ye de örnek olacağımızı düşünüyorum. İnegöl’deki bu yoğun mücadelemizin tüm Türkiye’de karşılık bulacağını, vatandaşlarımızın bunu anlayacağını, kirletmeyen tarafta olacaklarını biliyorum. Benim çalışma arkadaşlarım bu gayreti ortaya koyuyorsa, vatandaşlarım da koyar diye ümit ediyorum. Ben sizlere işlerinizde de kolaylıklar diliyorum.”