İnegöl Satış Danışmanları Derneği’nde (İNSADER) kongre heyecanı yaşandı. Büyük bir coşku ve geniş katılımla gerçekleştirilen 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından, derneğin yeni dönem yönetim kurulu ve görev dağılımı netleşti. Yapılan seçimler sonucunda İNSADER’in yeni başkanı Fatih Adaliman oldu.

"Birlikte Daha Güçlüyüz" Mesajı

Toplumsal fayda, eğitim faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerini yeni dönemde de merkeze alacaklarını belirten İNSADER Yönetim Kurulu, kongre sonrası yaptığı ilk açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Fatih Adaliman başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunda görev dağılımı ise şu şekilde listelendi:

Başkan: Fatih Adaliman

Başkan Yardımcıları: Ferit Aybar, Osman Yılmaz

Basın Sözcüleri: Sebahattin Pekdemir, Enes Özçiftçi

Muhasip / Muhasip Yardımcısı: Erhan Korkmaz, Sedat Demircioğlu

Sponsorluk Sorumlusu: Emre Toka

Üye Temsilcisi: Merve Zeybek

Organizasyon Sorumluları: Betül Demirci, Songül Ertürk

Kaynak: BÜLTEN