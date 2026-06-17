İnegöl Satış Danışmanları Derneği’nde (İNSADER) kongre heyecanı yaşandı. Büyük bir coşku ve geniş katılımla gerçekleştirilen 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından, derneğin yeni dönem yönetim kurulu ve görev dağılımı netleşti. Yapılan seçimler sonucunda İNSADER’in yeni başkanı Fatih Adaliman oldu.
"Birlikte Daha Güçlüyüz" Mesajı
Toplumsal fayda, eğitim faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerini yeni dönemde de merkeze alacaklarını belirten İNSADER Yönetim Kurulu, kongre sonrası yaptığı ilk açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Fatih Adaliman başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunda görev dağılımı ise şu şekilde listelendi:
Başkan: Fatih Adaliman
Başkan Yardımcıları: Ferit Aybar, Osman Yılmaz
Basın Sözcüleri: Sebahattin Pekdemir, Enes Özçiftçi
Muhasip / Muhasip Yardımcısı: Erhan Korkmaz, Sedat Demircioğlu
Sponsorluk Sorumlusu: Emre Toka
Üye Temsilcisi: Merve Zeybek
Organizasyon Sorumluları: Betül Demirci, Songül Ertürk