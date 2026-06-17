İnegöl Belediyesi ile İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen TÜBİTAK 4006-C İlçe Bilim Festivali bugün Hikmet Şahin Kültür Parkında gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören organizasyon, bu yıl da öğrencilerin bilimsel çalışmalarını toplumla buluşturarak bilim ve teknoloji kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladı.

73 PROJE SERGİLENDİ

Türkiye genelinde 43 ilden 69 ilçenin destek almaya hak kazandığı TÜBİTAK 4006-C İlçe Bilim Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, İnegöl’de yürütülen TÜBİTAK projeleri arasından seçilen çalışmalar sergilendi. Ortaokul ve lise kademesindeki 20 okuldan toplam 210 öğrencinin, 40 öğretmenin rehberliğinde hazırladığı 73 proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

ÖĞRENCİLERİMİZ CESARETLİ OLSUN, HAYALLER KURSUN, İCATLAR YAPSIN İSTİYORUZ

Festivalin açılış programına ilçe protokolü, eğitim camiası, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılış töreninde konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bilim ve teknoloji alanında gençlerin ortaya koyduğu çalışmaların önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Öğrencilerimizin, gençlerimizin geleceğine dokunabilmek için onlara mihmandarlık edebilmek için tüm kurumlarımızla gayret ediyoruz. Gençlerimizin, öğrencilerimizin cesaretli olmasını istiyoruz. Hayaller kurmalarını, icatlar yapmalarını istiyoruz. Onların bunları gerçekleştirebilmesi için de uygun zeminler hazırlıyoruz. Bu noktada bizlerden talep ve isteklerinizi mutlaka paylaşın. Kütüphaneler, sanat, spor, kültür… Pek çok anlamda sizler için uygun zeminler oluşturmaya devam edeceğiz.”

BİZİM İHTİYACIMIZ OLAN GENÇLİK; MERAK EDEN, SORGULAYAN, BİLGİNİN PEŞİNDE KOŞAN GENÇLİK

Başkan Taban’ın ardından İnegöl Kaymakamı Eren Arslan kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Arslan, konuşmada öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek “Çok güzel bir günde, güzel bir etkinlikteyiz. Gençliğimiz bizim geleceğimiz. Biz gençlerimizi ne kadar bilgiyle, çağın gerekleriyle donatırsak ülkemizin ve gençlerimizin geleceği de o kadar güvence altında olacaktır. TÜBİTAK desteği ile ülkemizin dört bir yanında tüm il ve ilçelerimizde uygulanan bu projeler de aslında küçük bir adım olarak başlangıç olsa da nerelere varabileceğini son dönemde yapılan çalışmalarla gururla izliyoruz. Merak eden, sorgulayan, bilginin peşinde koşan gençlik bizim ihtiyacımız olan gençlik. Bu etkinlikler de bunlara vesile olacak” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, hazırladıkları projeleri ziyaretçilere anlatarak çalışmalarının amaçlarını, süreçlerini ve elde ettikleri sonuçları paylaştı. Bilimsel merakı teşvik eden ve gençlerin üretkenliğini ortaya koyan projeler, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.