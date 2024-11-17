Müsabaka 1-1 berabere sona ererken, maçın hakeminin verdiği kararlar, büyük tartışmalara yol açtı. Özellikle Ağrı 1970 kalecisi Ramazan Büyükgöl'ün dakika 90+6'da ceza sahası dışında bariz gol şansını elle kesmesine futbolcular tepki gösterdi.

İFAB’ın oyun kurallarına göre, eğer bir kaleci, ceza sahası dışında topu elle oynar ve rakip takım için bariz bir gol fırsatını engellerse, kaleciye direkt kırmızı kart verilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. Ancak, maçın hakemi bu kuralı göz ardı ederek, Ağrı 1970 kalecisine sadece sarı kart gösterdi.