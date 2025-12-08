Mücadele boyunca oyunun hâkimiyetini elinde bulunduran temsilcimiz, aldığı bu önemli galibiyetle çarşamba günü Eskişehir’de oynayacağı kritik karşılaşma öncesi hazır olduğunu da göstermiş oldu.

Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan kulüp yöneticisi Faruk Seymen, hedefe olan inançlarını şu sözlerle dile getirdi:

“Hedeflerimiz belli, takımımıza güvenimiz tam. Hep beraber İnegöl’ün adını her mecrada gururla temsil etmeye devam edeceğiz.”

Orhaniyespor Voleybol, bu sonuçla birlikte grubunda Play-Off iddiasını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.