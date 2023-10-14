Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporunda Bursa genelinde termometreler 25 derece seviyelerde sabitlenirken hafta sonu ve yeni hafta için de sıcaklık aynı seviyelerde olacak.

Bugün sabah saatlerinde puslu gökyüzüyle hava sıcaklığı 14 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde az bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 25 derece seviyelerine kadar tırmanıyor.

Pazar sabah saatlerinde puslu gökyüzüyle 12 derece olarak ölçülürken gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek 24 dereceyi gösterecek.

Pazartesi sabah saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde çok bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 26 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Salı sabah saatlerinde 13 derece olarak ölçülürken gün içerisinde az bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 25 derecelere kadar gerileyecek.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini

İnegöl için 5 günlük hava durumu tahmini

İnegöl’de bugün en yüksek sıcaklık 25 derece en düşük sıcaklık 8 derece olması bekleniyor.