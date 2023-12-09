Hafta sonu Bursa'da hava durumuyla ilgili son bilgiler geldi. Cumartesi günü sabah saatlerinde termometreler 8 dereceyi gösterirken gün boyunca yağmurlu bir havayla karşılaşacağız. En yüksek sıcaklık ise 10 derece seviyelerinde olacak.

Pazar günü ise Bursa'da soğuk bir başlangıç yaşanacak; sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece olarak ölçüldü. Gün içinde ise çok bulutlu bir atmosfer hakim olacak. Bursa'nın Pazar gününe dair hava durumu, bulutların yoğunluğuyla dikkat çekecek.

BURSA HAVA DURUMU

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