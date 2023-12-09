Köfteci Yusuf’un Başiskele Ovacık Mahallesi’nde yer alan şubesine 130 tane personel alımı yapılacak. İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanları listesine göre Başiskele Ovacık Mahallesi, D- 100 karayolu üzerinde yer alan Köfteci Yusuf şubesine 130 tane personel aranmaktadır. İşte Köfteci Yusuf’un aradığı personel detayları şu şekilde;

20 garson alınacak ve başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim mezunu olması gerekiyor.

Ayrıca Köfteci Yusuf en az ortaöğretim mezunu 20 kasap içinde aynı şubesi için ilan açtı.

Köfteci Yusuf aynı şubesine ez az ortaöğretim mezunu 20 servis komisi alımı yapacağını da İŞKUR üzerinden ilan etti.

Köfteci Yusuf en az ilkokul mezunu eleman arıyorum

İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanları listesine göre Başiskele Ovacık Mahallesi, D- 100 karayolu üzerinde yer alan Köfteci Yusuf şubesine en az ilkokul mezunu eleman alımı yapacak. İşte aranan eleman detayları;

· 15 garson

· 15 servis komisi

· 15 aşçı yardımcısı

· 10 bulaşıkçı

· 15 mutfak görevlisi