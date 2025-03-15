Bursa’da hafta sonunda hava sıcaklıklarının cumartesi günü 30 ve pazar günü ise 32 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerinden alınan bilgiye göre, hafta sonu birçok kentte yaz havası yaşanacak.

Özellikle Bursa’da pazar günü hava sıcaklığı 32 dereceye ulaşacak. Kentin ağustos ayı uzun yıllar sıcaklık ortalaması 24,4 ve en yüksek sıcaklık ortalaması 31,2 derece olduğu göz önüne alındığında Bursa’da pazar günü güneş altında fazla durmamak gerekecek. Bursa’da pazar günü ayrıca mart ayı uzun yıllar sıcaklık ortalaması olan 8,4 derecenin yaklaşık 4 katı bir sıcaklık oluşacak. Ankara’da ise hafta sonunda 28 derece bekleniyor. Başkentin mart ayı sıcaklık ortalaması olan 5,8 derecenin 4,8 katına ulaşacak cumartesi ve pazar günleri hava sıcaklığı, 23,5 derece olan ağustos ayı ortalamasının bile üzerine çıkacak. Balıkesir’de ise hafta sonunda sıcaklık 28 derece civarında olacak. Kentin mart ayı sıcaklık ortalaması 8,8 derece.