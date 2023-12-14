Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir sokak düğününde, yanlarında çocukların da olduğu kalabalık bir grup, yolu trafiğe kapattı. Kalabalık grup arasındaki H.T. ile D.D., belindeki silahları çıkarıp, art arda havaya ateş etti.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İKİSİ DE SERBEST KALDI



Bursa'da, sokak düğünü sırasında yolu kapatan kalabalık gruptan havaya ateş açan ve gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından 'genel güvenliği kasten tehlikeye atmak' suçundan adliyeye sevk edilen H.T. ve D.D., savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı.