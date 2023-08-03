Bursa Büyükşehir Belediyesi, kuraklık dönemlerinde devreye aldığı kuyu sularını, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğine uygun hale getirmek amacıyla yaklaşık 150 milyon TL’ye mal olan Vakıf Paket İçme Suyu Arıtma Tesisini hizmete açtı. Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, tesiste arıtılan sudan içti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en önemli gündem maddesi haline gelen kuraklığa karşı Bursa’yı daha dirençli hale getirmek amacıyla yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Doğancı ve Nilüfer Barajları ile pınar kaynaklarından sağlanan içme suyunu en verimli şekilde kullanıp, kayıp kaçakla mücadelede yüzde 20 seviyesi ile Türkiye’de lider durumda olan Büyükşehir Belediyesi, kuraklık tehdidi öngörüsüyle bugüne kadar açılan 155 derin kuyu sayesinde Bursalıları 1 gün bile susuz bırakmadı.

Zorunlu hallerde devreye alınan kuyu sularındaki bulanıklığın ortadan kaldırılması için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi, yeraltı sularının 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için Vakıf Mahallesi’ne yaklaşık 150 milyon liralık yatırımla Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi kazandırdı. Derin kuyulardan gelen suyu, şebeke suyu kalitesine getirecek olan tesis, günlük 43 bin 200 metreküp kapasiteye sahip ve yaklaşık 300 bin kişiye hizmet verecek.

ÖNCELİĞİMİZ BARAJ SUYU

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın su ihtiyacının yüzde 85'inin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15'inin ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığını söyledi. Sayısını 155’e çıkardıkları derin kuyular sayesinde yaz mevsiminde kuraklığa karşı çözüm ürettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, söz konusu kuyularda yılda 55 milyon metreküplük kapasiteli su bulunduğunu ancak önceliklerinin içme suyu ihtiyacının tamamen barajlardan karşılanması olduğunu vurguladı.

Aktaş, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini kadar, atık suların insan ve çevre sağlığına tehdit oluşturmayacak biçimde arıtılarak doğal ortama bırakılmasına ilişkin altyapı çalışmalarına hızla devam ettiklerini kaydetti.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ise AK Parti öncesi hükümetlerde, böyle bir tesisin 5 yıllık bir icraat olarak göründüğünü belirtirken, dünyaya örnek belediyecilik çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, daha sonra tesiste arıtılan sudan içti.