Bursa İflas Dairesi tarafından ilk arttırma Ocak ayında, ikinci artırma ise Şubat ayında yapılacak.

İşte o ilan;

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 150.000,00 5 Taşınır 5 Adet oturma grubu oturma grubu 16.000,00 4 Taşınır 4 Adet ofis masası ofis masası 23.000,00 23 Taşınır 23 Adet sandalye sabit ayak sandalye sabit ayak 13.500,00 9 Taşınır 9 Adet sandalye döner ayak sandalye döner ayak 6.000,00 4 Taşınır 4 Adet bar taburesi bar taburesi 4.000,00 8 Taşınır 8 Adet sehpa sehpa 16.000,00 8 Taşınır 8 Adet monitör 23,8 lenovo modelL24i-40 25.000,00 5 Taşınır 5 Adet diz üstü bilgisayar muhtelif marka 50.000,00 1 Taşınır 1 Adet salon tipi klime 48000 BTU/H Arçelik marka 48705 plus 40.000,00 5 Taşınır 5 Adet duvar tipi klima muhtelif marka 48.000,00 6 Taşınır 6 Adet ofis takımı masa, sehpa etajer 27.000,00 9 Taşınır 9 Adet etajer muhtelif çeşit 6.000,00 2 Taşınır 2 Adet televizyon televizyon 4.000,00 1 Taşınır 1 Adet santral telefon karel marka OP50 6.000,00 2 Taşınır 2 Adet yazıcı yazıcı 1.500,00 2 Taşınır 2 Adet çay makinası çay makinası 3.000,00 1 Taşınır 1 Adet para kasası para kasası 6.000,00 1 Taşınır 1 Adet espresso kahve makinası philips 5.000,00 1 Taşınır 1 Adet Türk kahve makinası ikili Grundıg 2.500,00 1 Taşınır 1 Adet su sebili arçelik 3.000,00 1 Taşınır 1 Adet mini buzdolabı arçelik 5.000,00 1 Taşınır 1 Adet 2 kapılı buzdolabı altus 4.500,00 1 Taşınır 1 Adet bulaşık makinası HOOVER H-DİSH 300 30.000,00 2 Taşınır 2 Adet toplantı masası 6 sandalyeli 17.000,00 17 Taşınır 17 Adet metal giyinme dolabı beyaz 6.000,00 3 Taşınır 3 Adet yemek masası yemek masası 5.000,00 1 Taşınır 1 Adet yatay dolap 4 kapaklı 10.000,00 2 Taşınır 2 Adet kaplama ölçüm cihazı muhtelif 1.000,00 1 Taşınır 1 Adet laminasyon makinası MAPİLAN LM 27 12.000,00 1 Taşınır 1 Adet server bilgisayar DELL (Makelsan ups, coslat firewall, onap depolama ünitesi dahil)---------- 12.000,00 1 Taşınır 1 Adet kamera sistemi 16 kameralı DAHUA 4.000,00 1 Taşınır 1 Adet parmak okuyucu ZKT ECO K70 10.000,00 1 Taşınır 1 Adet takım arabası eksik izeltaş 500.000,00 2 Taşınır 2 Adet hareketli ürün askısı markasız 350.000,00 14 Taşınır 14 Adet sabit ürün askısı markasız 5.000,00 1 Taşınır 1 Adet oksijen kaynak seti . 6.600.000,00 1 Taşınır 1 Adet Galvaniz Ergitme sistemi (ERGİTME OCAĞI TESİSİ)sıcak daldırma galvaniz çinko postası, galva ... 1.200.000,00 1 Taşınır 1 Adet kurutma odası sistemi kurutma kapak sistemi, taşıma aktarma konveyör sistemi, kurutma ısıtma ... 3.500.000,00 1 Taşınır 1 Adet proses kimyasalları ısıtma tesisi kimyasala dayanıklı ısıtma serpantinleri, sıcak su kazan il ... 480.000,00 2 Taşınır 2 Adet asit odası daldırma vinci M.YILI 2023 1.700.000,00 2 Taşınır 2 Adet çift kirişli gezer köprülü tavan vinci erçağ özell 2x1600 kg 850.000,00 1 Taşınır 1 Adet çift kirişli gezer köprülü tavan vinci THOR, ÖZELL 2X1600 kg 1.600.000,00 1 Taşınır 1 Adet atık gaz yıkama sistemi HDPE SİYAH 20 MM (20 m3) ATIK GAZ EMİŞ HATTI, FAN 320.000,00 2 Taşınır 2 Adet Asit depolama tankı 20 ton . 150.000,00 2 Taşınır 2 Adet ASİT TRANSFER POMPASI DİYAFRAMLI eac tapflo s/n 23021021, 23021016 80.000,00 1 Taşınır 1 Adet kimyasal transfer sistemleri taze su transfer sistemi, taze asit transfer sistemi , çürük asi ... 450.000,00 1 Taşınır 1 Adet Doğalgaz istasyonu yoğuşmalı kazan, kontrol paneli, genleşme tankı 100 lt, sirkülasyon pompas ... 1.800.000,00 1 Taşınır 1 Adet yıkama suyu arıtma sistemi filtre presi, ph ölçüm ve kontrol cihazı, dengeleme tankı10 ton, ... 780.000,00 1 Taşınır 1 Adet havalandırma sistemi kompresör 55 kw,DALGAKIRAN IMPETUS VSD 55 M.YILI 2023 , S/NVD036971 ... 140.000,00 1 Taşınır 1 Adet Dros kepçesi -pnömatik Desum enerji 850.000,00 1 Taşınır 1 Adet jeneratör - 275 KVA TeksanTU275BD 2023 model S/N DFR5302 650.000,00 1

Adet Taşınır 1 Adet Forklift - 3 Ton Enka Model CPCD30 - KU20H çalışması S1: 2.414H, Çalışma S2:2.387H 10.000,00 2 Taşınır 2 Adet Transpalet muhtelif marka 3.000,00 1 Taşınır 1 Adet Yer kantarı esit ekranlı epson S/N FF5F263540 140.000,00 1 Taşınır 1 Adet VİDALI KOMPESÖR 7,5 W - HAVA KURUTUCU Kompresörr Dalgakıran model TIDY 10 2018 model S/N 1244 ... 5.000,00 1 Taşınır 1 Adet Termosifon 65 LT Baymak Model Y: 2023S/N : 04020502112321978 300.000,00 1

Adet Taşınır 1 Adet ZEMİN ÜSTÜ TAŞIT KANTARI 60 TON Esit marka S/N Y 230436 60.000,00 1 Taşınır 1 Adet Konteyner 2 oda + 1 Hol 127.680,00 2128

Kilogram Taşınır 2.128 Kilogram Çinko

Ocakta kalan Çinko KDV oranı% 0

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 11:56

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 11:56

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:56