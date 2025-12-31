Bursa İflas Dairesi tarafından ilk arttırma Ocak ayında, ikinci artırma ise Şubat ayında yapılacak.
İşte o ilan;
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|150.000,00
|5
|Taşınır
|5 Adet oturma grubu oturma grubu
|16.000,00
|4
|Taşınır
|4 Adet ofis masası ofis masası
|23.000,00
|23
|Taşınır
|23 Adet sandalye sabit ayak sandalye sabit ayak
|13.500,00
|9
|Taşınır
|9 Adet sandalye döner ayak sandalye döner ayak
|6.000,00
|4
|Taşınır
|4 Adet bar taburesi bar taburesi
|4.000,00
|8
|Taşınır
|8 Adet sehpa sehpa
|16.000,00
|8
|Taşınır
|8 Adet monitör 23,8 lenovo modelL24i-40
|25.000,00
|5
|Taşınır
|5 Adet diz üstü bilgisayar muhtelif marka
|50.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet salon tipi klime 48000 BTU/H Arçelik marka 48705 plus
|40.000,00
|5
|Taşınır
|5 Adet duvar tipi klima muhtelif marka
|48.000,00
|6
|Taşınır
|6 Adet ofis takımı masa, sehpa etajer
|27.000,00
|9
|Taşınır
|9 Adet etajer muhtelif çeşit
|6.000,00
|2
|Taşınır
|2 Adet televizyon televizyon
|4.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet santral telefon karel marka OP50
|6.000,00
|2
|Taşınır
|2 Adet yazıcı yazıcı
|1.500,00
|2
|Taşınır
|2 Adet çay makinası çay makinası
|3.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet para kasası para kasası
|6.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet espresso kahve makinası philips
|5.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Türk kahve makinası ikili Grundıg
|2.500,00
|1
|Taşınır
|1 Adet su sebili arçelik
|3.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet mini buzdolabı arçelik
|5.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet 2 kapılı buzdolabı altus
|4.500,00
|1
|Taşınır
|1 Adet bulaşık makinası HOOVER H-DİSH 300
|30.000,00
|2
|Taşınır
|2 Adet toplantı masası 6 sandalyeli
|17.000,00
|17
|Taşınır
|17 Adet metal giyinme dolabı beyaz
|6.000,00
|3
|Taşınır
|3 Adet yemek masası yemek masası
|5.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet yatay dolap 4 kapaklı
|10.000,00
|2
|Taşınır
|2 Adet kaplama ölçüm cihazı muhtelif
|1.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet laminasyon makinası MAPİLAN LM 27
|12.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet server bilgisayar DELL (Makelsan ups, coslat firewall, onap depolama ünitesi dahil)----------
|12.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet kamera sistemi 16 kameralı DAHUA
|4.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet parmak okuyucu ZKT ECO K70
|10.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet takım arabası eksik izeltaş
|500.000,00
|2
|Taşınır
|2 Adet hareketli ürün askısı markasız
|350.000,00
|14
|Taşınır
|14 Adet sabit ürün askısı markasız
|5.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet oksijen kaynak seti .
|6.600.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Galvaniz Ergitme sistemi (ERGİTME OCAĞI TESİSİ)sıcak daldırma galvaniz çinko postası, galva ...
|1.200.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet kurutma odası sistemi kurutma kapak sistemi, taşıma aktarma konveyör sistemi, kurutma ısıtma ...
|3.500.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet proses kimyasalları ısıtma tesisi kimyasala dayanıklı ısıtma serpantinleri, sıcak su kazan il ...
|480.000,00
|2
|Taşınır
|2 Adet asit odası daldırma vinci M.YILI 2023
|1.700.000,00
|2
|Taşınır
|2 Adet çift kirişli gezer köprülü tavan vinci erçağ özell 2x1600 kg
|850.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet çift kirişli gezer köprülü tavan vinci THOR, ÖZELL 2X1600 kg
|1.600.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet atık gaz yıkama sistemi HDPE SİYAH 20 MM (20 m3) ATIK GAZ EMİŞ HATTI, FAN
|320.000,00
|2
|Taşınır
|2 Adet Asit depolama tankı 20 ton .
|150.000,00
|2
|Taşınır
|2 Adet ASİT TRANSFER POMPASI DİYAFRAMLI eac tapflo s/n 23021021, 23021016
|80.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet kimyasal transfer sistemleri taze su transfer sistemi, taze asit transfer sistemi , çürük asi ...
|450.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Doğalgaz istasyonu yoğuşmalı kazan, kontrol paneli, genleşme tankı 100 lt, sirkülasyon pompas ...
|1.800.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet yıkama suyu arıtma sistemi filtre presi, ph ölçüm ve kontrol cihazı, dengeleme tankı10 ton, ...
|780.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet havalandırma sistemi kompresör 55 kw,DALGAKIRAN IMPETUS VSD 55 M.YILI 2023 , S/NVD036971 ...
|140.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Dros kepçesi -pnömatik Desum enerji
|850.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet jeneratör - 275 KVA TeksanTU275BD 2023 model S/N DFR5302
|650.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Forklift - 3 Ton Enka Model CPCD30 - KU20H çalışması S1: 2.414H, Çalışma S2:2.387H
|10.000,00
|2
|Taşınır
|2 Adet Transpalet muhtelif marka
|3.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Yer kantarı esit ekranlı epson S/N FF5F263540
|140.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet VİDALI KOMPESÖR 7,5 W - HAVA KURUTUCU Kompresörr Dalgakıran model TIDY 10 2018 model S/N 1244 ...
|5.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Termosifon 65 LT Baymak Model Y: 2023S/N : 04020502112321978
|300.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet ZEMİN ÜSTÜ TAŞIT KANTARI 60 TON Esit marka S/N Y 230436
|60.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Konteyner 2 oda + 1 Hol
|127.680,00
|2128
Kilogram
|Taşınır
|2.128 Kilogram Çinko
Ocakta kalan Çinko KDV oranı% 0
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 11:56
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:56
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 11:56
Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:56
Kaynak: İlan.gov.tr