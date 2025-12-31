Günlerdir merakla beklenen karar sonunda netleşti. 21 Eylül’de yapılan kongrede Ali Koç’a karşı seçimi kazanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kurmaylarıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası 2025-2026 sezonu sonunda olağan genel kurula gitme kararı aldı.

Sadettin Saran, FB TV canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı'nın sözleri şöyle:

"Hayatımda belki de ilk kez kelimeleri taratarak seçiyorum. Ben konuşmayı seven bir başkan olmadım, zaman zaman bu nedenlerle eleştiri aldım. Geri planda durmayı, Fenerbahçe'yi her şeyin önünde tutmayı tercih ettim. Benim bu göreve talip olurken tek bir hayalim vardı, Fenerbahçe'yi en büyük olduğu yere yeni sahaya döndürmek, polemiklerin olduğu değil kupaların olduğu yere...

Son dönemde herkesin yakından takip ettiği bir süreç yaşandı. Şahsım üzerinde söylenenler, ima edilenler oldu. Gerçekle ilgisi olmayan iddialar, hukukun kararından önce manşetlerden verilen hükümler oldu. Hayatım boyunca hukuka ve masumiyet ilkesine önem verdim. İmalatını yaptığımdan evimde uyuşturucu madde bulunduğu gibi asılsız iddialardan, evimin üzerinde drone uçurulmasına kadar varan itibarsızlaştırma girişimleriyle ilgili olarak suç duyurularında bulundum.

Şahsımla ilgili devam eden bir davanın, kulübümüzü yeniden hukuki sürecin içerisine çekmesini istemiyorum. Başarmamız gereken şeyler olduğu açık. Yapılması gereken oldukça fazla konu var. Fenerbahçe'nin önceliklerini düşünmek, bu makamda oturan herkesin temel zorunluluğudur. Başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek ve sonrasında yönetim kurulu olarak olağanüstü seçimli genel kurula gideceğiz. Bu bir geri adım değil, Fenerbahçe'nin yolunu berraklaştırma iradesini sonucudur.

"O MADDEYİ HAYATIMDA NE KULLANDIM, NE DE GÖRDÜM"

Öte yandan Sadettin Saran, "Bundan 61 yıl önce Amerikalı bir anne ve Kırıkkaleli bir babanın evladı olarak dünyaya geldim. Farklı kültürlerin içinde büyüdüm ama 'vatan' denildiğinde nerede durulacağını bilen, bu toprakların değerleriyle yetişmiş bir insan oldum. Hayata iki şeyi çok sevdim; Fenerbahçe'yi ve sporu. Hayatım boyunca sağlıklı yaşamı savunmuş, sporla iç içe hayat sürmüş biriyim. Ben raporda belirtilen maddeyi hayatımda ne kullandım, ne de gördüm. Ne adaletten kaçtım, ne de kaçıyorum" dedi.