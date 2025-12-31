HANGİ BİLETE HANGİ İKRAMİYE ÇIKTI?

Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba bu akşam saat 18.30'da başladı ve saat 23.30'a kadar devam edecek. Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

80 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango çekilişinde bazı ikramiyeler, bilet numarasının son 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 hanesine göre dağıtılmaktadır. Bu ikramiyeler için 7 haneli bilet numaranızı girmeniz yeterlidir.

0609978, 6531722

8 MİLYON TL KAZANAN RAKAMLAR

0897182,2565697,2713903,3175934,3917333,4030610,4553504,5101579,5529466,7986128