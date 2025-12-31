Milli Piyango çekilişi tamamlandı. Bugün saat 18.30’da başlayan çekiliş, amorti ve büyük ikramiyelerin belirlenmesiyle sona erdi. Toplamda 4 milyar TL ikramiye dağıtıldı.

BÜYÜK İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR BELLİ OLDU

Milli Piyango çekilişinde herkesin hayalini süsleyen 800 milyon TL de sahiplerini buldu. İlk çekilişte isabet etmeyen ikramiye ikinci çekilişte 3 çeyrek bilete isabet etti. 800 milyon TL 3, 0, 3, 1, 3, 8, 5, rakamlı biletlerin sahiplerinin oldu.

İKRAMİYE ÇIKAN İLLER BELLİ OLDU

Biletlerin 2'sinin İstanbul'da, birini ise Konya'da satıldığı açıklandı.