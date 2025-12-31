Türkiye’nin enerji altyapısında dijital bir adım olarak öne çıkan Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) için geri sayım başladı. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, 2026 itibarıyla elektrik şebekelerinde “Dağıtım 2.0” vizyonunun uygulanmaya başlanacağını açıkladı. Bu sayede geleneksel ölçüm sistemleri, daha dayanıklı, esnek ve kullanıcı odaklı teknolojilerle değiştirilecek.

“Dağıtım 2.0” olarak adlandırılan yeni vizyon, akıllı şebeke teknolojilerini kullanarak kesinti sürelerini azaltmayı ve hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Son yıllarda yaşanan aşırı iklim olayları ve elektrikli araç şarj altyapısındaki hızlı artış, şebekelerin daha esnek ve dinamik planlanmasını zorunlu kılıyor. 2025 yazında trafolarda yaşanan aşırı yüklenmelerden dersler çıkardıklarını belirten Erdoğan, 2026’ya çok daha hazırlıklı ve modern bir sistemle girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Milli Akıllı Sayaç Sistemi’ne geçiş süreci için takvim netleşti

1 Mart 2026 tarihinden itibaren saha çalışmalarına başlanacak olan bu projede, öncelik yıllık tüketimi 10 megavatsaat (10.000 kWh) üzerinde olan abonelere ve ortak pano kullanılan alanlara verilecek. İlk aşamada yaklaşık 4 milyon sayacın değiştirilmesi hedefleniyor. Bu süreç, sadece bir donanım yenilemesi değil, aynı zamanda verinin anlık olarak işlendiği ve enerji yönetiminin optimize edildiği bütünsel bir sistem kurulumu olarak görülüyor.

Vatandaşlar için en kritik konu olan maliyet hususunda ise Erdoğan yüreklere su serpti. Akıllı sayaç dönüşümünün tamamen bir şebeke yatırım unsuru olarak kabul edildiğini belirten Genel Sekreter, tüketicilerin bu değişim için hiçbir bedel ödemeyeceğinin altını çizdi. Dağıtım şirketleri, bu sayaçları kendi yatırım planları dahilinde tedarik ederek montaj süreçlerini gerçekleştirecek. EPDK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ilerleyecek olan bu süreçte, tüm maliyet yönetimini dağıtım şirketleri üstlenecek.

MASS projesi, bir AR-GE çalışması olarak başlayıp bugün milli ekonomiye katkı sunan devasa bir operasyona dönüştü.

Şu anki öngörülere göre bir akıllı sayacın birim maliyeti 30-40 dolar civarında seyrediyor. Ancak asıl hedef, bu sayaçların içerisindeki tümleşik devrelerin ve çiplerin de yerli imkanlarla üretilmesi. Elder, bu vizyonla birlikte enerji teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmayı ve Türkiye’nin kendi akıllı şebeke donanımlarını üreten bir güç haline gelmesini hedefliyor. İhale süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte, 2027 yılı itibarıyla projenin ekonomik çıktıları ve maliyet analizleri çok daha net bir şekilde kamuoyuyla paylaşılabilecek.

Bu kapsamlı teknolojik hamle, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini pekiştirirken, tüketicilere daha kaliteli ve kesintisiz bir enerji deneyimi sunmayı vaat ediyor.