Starbucks, uzun yıllardır New York, Los Angeles ve ABD’nin diğer büyük şehirlerinde “her yerde” görülür olma hedefiyle hızlı bir büyüme gerçekleştirdi. Ancak artan rekabet, yaygınlaşan uzaktan çalışma ve yükselen maliyetler nedeniyle şirket, şehir merkezlerine odaklanan stratejisinden vazgeçerek ülke genelinde yaklaşık 400 mağazasını kapattı.

ŞİRKETİN "HER KÖŞE BAŞINDA" DÖNEMİ BİTİYOR

Starbucks’ın sınırsız genişleme dönemi bir dönem mizahın da konusu olmuştu. 1998’de hiciv sitesi The Onion, “Yeni Starbucks, Mevcut Starbucks’ın Tuvaletinde Açıldı” başlığıyla büyümeyi ti’ye alırken, komedyen Lewis Black de Houston’da yan yana iki Starbucks görmesini “evrenin sonu” gibi esprili bir dille yorumlamıştı. Bugün ise şirket, özellikle sabah işe gidiş saatlerinde şehir merkezlerindeki müşteriye dayalı yoğunlaşma stratejisinin artık etkili olmadığını kabul ediyor.

CEO BRIAN NICCOL: MAĞAZALAR BİRBİRİNE ÇOK YAKIN OLMAMALI

Geçen yıl Chipotle'dan Starbucks'ı yeniden canlandırmak için CEO olarak göreve getirilen Brian Niccol, mağazaların birbirine çok yakın konumlanmasını artık istemiyor. Bu yaklaşım doğrultusunda şirket, 1 milyar dolarlık yeniden yapılanma planı kapsamında büyük metropol alanlarında yoğunlaşan şubelerini kapatma kararı aldı.

400 ŞUBESİNİ KAPATIYOR

CNN'in haberine göre; şirket bu bağlamda toplamda 400 mağazasını kapatmayı planlıyor. Starbucks'ın New York'taki toplam şubelerinin yüzde 12'sine denk gelen 42 mağazayı kapatacağı belirtildi. New York merkezli ve zincir restoranların açılış-kapanışlarını takip eden Center for an Urban Future'a göre Starbucks, Manhattan'daki en büyük zincir olma unvanını kısa süre önce Dunkin'e kaptırdı.

Şirketin bu yıl, Los Angeles'ta 20'den fazla, Chicago'da 15, San Francisco'da 7, Minneapolis'te 6, Baltimore'da 5 şubesini kapatacağı; diğer şehirlerde de onlarca mağaza kapanmasının beklendiği bildirildi.

TÜRKİYE'YE YANSIYACAK MI?

Mağaza kapanmaları ABD genelinde sürerken, bu kararların Avrupa ve Türkiye pazarlarına etkisine ilişkin Starbucks'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.

UZAKTAN ÇALIŞMA ŞEHİR MERKEZLERİNİ VURDU

Kapanma kararlarında uzaktan çalışmanın etkisi öne çıkıyor. New York, Chicago, Los Angeles ve San Francisco gibi büyük şehirler 2020'de pandemi sonrası nüfus kaybı yaşadı; bu durum pazar büyüklüklerini azalttı. Şehirler 2023'ten itibaren kayıpları tersine çevirmeye başlasa da uzaktan çalışma düzeni, özellikle merkezi iş bölgelerinde faaliyet gösteren Starbucks şubelerini kalıcı şekilde etkiledi.

CoStar Group'un pazar analizi direktörü Catherine Yeh'e göre, uzaktan çalışma nedeniyle ofis çalışanı yoğunluğunun azalması, şehir merkezlerindeki birçok Starbucks şubesinin sürdürülebilirliğini zorlaştırdı. Şirket bu nedenle Los Angeles'taki bazı şehir merkezi mağazalarını kapattı.

"UMUMİ TUVALET" BASKISI DA ETKİLİ OLDU

Starbucks'ın ayrıca birçok Amerikan şehrinde "tercih edilen umumi tuvalet sağlayıcısı" gibi algılanmaktan rahatsız olduğu ve bu durumun bazı lokasyonlarda operasyonel baskıyı artırdığı ifade edildi.