İnegöl’de protokol üyeleri yeni yıla sahada çalışan kamu görevlileriyle birlikte girdi. AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK partili yöneticilerin yer aldığı heyet, yıl başı gecesi görevli olan kamu personelleri ile işyerlerinde vatandaşlara hizmet sunan esnafları ziyaret etti.

22.30’da şehir merkezinde polis noktası ziyaretiyle başlayan ziyaretler kapsamında, ardından Atatürk Bulvarı üzerindeki esnaflar ziyaret edildi. Daha sonra taksi durağı ziyareti yapıldı. Yılbaşı gecesi görevinin başında olan bir başka kamu görevlisi grup ise temizlik personeliydi. İnegöl Belediyesi hizmet binası oldu. Burada da Çözüm Merkezi ve Zabıta Müdürlüğü’n de görevli personellerin yeni yılı kutlandı.