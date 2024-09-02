Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Podyum Park Eğlence Merkez’inde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya anbean yansıdı.

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Podyum Park Eğlence Merkez’inde iki gurup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Taraflar arasında artan tansiyon kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Tekme ve yumruklarla bir birine giren vatandaşları, çevredekiler güçlükle ayırırken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA