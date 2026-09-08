Sabah saatlerinde gram altının alış fiyatı 6 bin 805 lira, satış fiyatı ise 6 bin 888 lira olarak kaydedildi. 22 ayar altın 6 bin 223 liradan alınırken 6 bin 443 liradan satılıyor. 14 ayar altının alış fiyatı 3 bin 740 lira, satış fiyatı ise 4 bin 969 lira oldu.

Çeyrek altın 11 bin 103 liradan alınırken 11 bin 248 liradan satışa sunuluyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 918 lira, satış fiyatı 11 bin 41 lira olarak işlem görüyor. Yarım altın 22 bin 233 liradan alınırken 22 bin 474 liradan satılıyor. Tam altının alış fiyatı ise 44 bin 261 lira, satış fiyatı 44 bin 784 lira olarak kaydedildi.