Olay, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerindeki Otosansit Batçığı’nda yaşandı. 16 AFL 129 plakalı otomobilin sürücüsünün, iddiaya göre namaz vaktini kaçırdığı belirtildi. Seyir halindeyken bir anda dörtlülerini açarak aracını en sağ şeride çeken sürücü, seccadesini çıkararak namaza durdu. İlginç anları gören diğer sürücüler, o anları saniye saniye amatör kamera ile kaydetti. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için 112 Acil Servis Hattı'na haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sürücü, namazını bitirerek yoluna devam etti.

Kaynak: İHA