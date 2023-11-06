Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Altıparmak Mahallesi’nde Mert Koral adında bir damat, gelin almaya giderken ne otomobil, ne tır ne de kamyon tercih etti. Alışılagelmişin dışında Koral, gelin almaya giderken bisiklet grubu ile gitti. Koral, bisikletini süsleyip önüne de ‘Evleniyoruz’ pankartını astı. Ardından gelin Gizem Akçay’ın Bursalı Tahir Caddesi Hancı Sokaktaki evinin önüne geldi. Mert Koral, Gizem Akçay’ı alarak bisikletinin arkasına bindirdi ve bisiklet grubu ile konvoy yaptı. Konvoyu ve bisikletin üzerindeki gelini görenler meraklı gözlerle izlerken, o anlar cep telefonu ile kaydedilip ölümsüz hale getirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler oldukça büyük ilgi gördü.