İTSO Başkan Adayı Nedim İncebay, “Üyesini Tanıyan İTSO – Üye Envanteri ve Ekonomik Veri Haritası” projesini açıkladı. Projeyle İnegöl iş dünyasının güncel yapısı ve ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması, meslek komitelerinin çalışmalarının somut verilere dayandırılması hedefleniyor.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkan Adayı Nedim İncebay, yeni dönem yönetim anlayışının somut adımlarından biri olarak hazırladıkları “Üyesini Tanıyan İTSO – Üye Envanteri ve Ekonomik Veri Haritası” projesini kamuoyuyla paylaştı.

Projeyle üyelerle düzenli iletişim kuran, sahadan güncel bilgi toplayan ve çalışmalarını elde edilen veriler doğrultusunda planlayan bir oda yapısının oluşturulması amaçlanıyor.

“ÜYEMİZİ SADECE SİCİL NUMARASI OLARAK GÖRMEYECEĞİZ”

İTSO’nun üyelerinin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını yakından bilmesi gerektiğini belirten İncebay, şöyle konuştu:

“Üyemizin hangi ölçekte, hangi pazarda ve hangi ihtiyaçlarla faaliyet gösterdiğini bilmeden doğru proje üretilemez. Biz üyemizi sadece sicil numarası olarak görmek istemiyoruz. Üretim yapısını, istihdamını, ihracat durumunu ve ihtiyaç duyduğu desteği anlayan bir İTSO hedefliyoruz.”

ÜYEDEN GELEN BİLGİ SOMUT ÇALIŞMAYA DÖNÜŞECEK

Proje kapsamında üyelerin faaliyet alanları, işletme ölçekleri, üretim kapasiteleri, istihdam yapıları, dış pazar deneyimleri ve öncelikli ihtiyaçlarına ilişkin bilgilerin güncel ve sistemli şekilde ele alınması planlanıyor.

Saha görüşmeleri ve düzenli güncellemelerle desteklenecek çalışma; üye envanteri, sektör haritası, ihtiyaç analizi ile komite bazlı proje ve takip olmak üzere dört temel başlık üzerine kurulacak.

Üye envanteriyle işletmelerin mevcut yapısı ve gelişim ihtiyaçları ortaya çıkarılırken, sektör haritasıyla İnegöl ekonomisinin sektörel dağılımı, üretim birikimi ve potansiyel iş birliği alanları görünür hale getirilecek.

KOMİTELER VERİYE GÖRE PROJE ÜRETECEK

İhtiyaç analiziyle üyelerin ortak ve sektörlere özgü sorunları tespit edilerek eğitim, destek ve hizmet öncelikleri belirlenecek. Elde edilen veriler ilgili meslek komitelerinin çalışma planlarına aktarılacak.

Projelerin sorumluları ve takvimleri belirlenecek, ortaya konulan hedefler ölçülebilir hale getirilerek sonuçları takip edilecek.

İncebay, “Hangi sektörün neye ihtiyaç duyduğunu ortaya koyacağız. Komitelerimiz bu ihtiyaçlara yönelik projeler geliştirecek; hangi adımın atıldığını ve nasıl bir sonuç alındığını takip edeceğiz. Üyemiz, paylaştığı bilginin kendisine hizmet olarak döndüğünü görecek” dedi.

“DEĞİŞİM BİZİM İÇİN SLOGAN DEĞİL”

Yeni dönem anlayışlarının yalnızca söylemden ibaret olmayacağını vurgulayan İncebay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Üyesini tanıyan bir oda, önceliklerini daha doğru belirler ve kaynaklarını daha etkili kullanır. Değişim bizim için slogan değil; daha fazla veri, daha fazla saha, daha aktif komiteler ve ölçülebilir sonuç demek.”