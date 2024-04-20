Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2024-2029 dönemi ilk Meclis Toplantısı'nda suya uygulanacak yüzde 25 indirim kararını duyurdu. Yapılan resmi açıklamayla birlikte, bu indirimin ne zaman yansıtılacağı da belirlendi.

Belediyenin sosyal medya hesabı X'ten yapılan duyuruda, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in ilk meclis toplantısındaki önergesiyle Bursalılar suyu artık %25 daha uygun fiyata kullanabilecek. Su indirimi uygulaması “1 Mayıs 2024” tarihinden itibaren su faturalarına yansıyacak" denildi.