Bursa'nın Karacabey ilçesinde zabıta ekipleri, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği denetimlerle kamu düzeni, gıda güvenliği ve esnaf faaliyetlerine yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttü. Yıl içerisinde 654 işyerine idari yaptırım uygulanırken, 296 esnafın ruhsat işlemleri tamamlandı.

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin yıl boyunca kaldırım işgalleri, seyyar satışlar, pazar yerleri, işyeri ruhsatları ve gıda denetimleri başta olmak üzere birçok alanda yoğun mesai harcadığı belirtildi. Çalışmaların temel amacının kamu düzenini sağlamak, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını temin etmek ve ticari faaliyetlerin yasal çerçevede yürütülmesini sağlamak olduğu ifade edildi.

654 işyerine idari yaptırım uygulandı

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 654 işyerine idari yaptırım uygulandığı açıklandı. Denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösteren, çevreyi rahatsız eden veya yönetmeliklere aykırı hareket eden işletmelere gerekli cezai işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Öte yandan 2025 yılı içerisinde 296 esnafın işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu değerlendirilerek gerekli incelemelerin ardından ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.

Pazaryerleri ve gıda denetimleri aralıksız sürdü

İlçede kurulan pazaryerlerinde düzen ve hijyenin sağlanması amacıyla düzenli kontroller yapıldığı belirtilirken, özellikle pazaryeri çevresinde dilencilik faaliyetlerine müdahale edildiği ifade edildi. Trafiğe kapalı alanlara park edilen araçlar konusunda da uyarılar yapılırken, kurallara uymayanlar hakkında idari işlem uygulandığı bildirildi.

Balık halinde hijyen, fiyat etiketi ve av yasağı sonrası küçük boy balık satışına yönelik denetimlerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütüldüğü, ayrıca market ve bakkallarda raf ve kasa fiyat uyumu ile son kullanma tarihi kontrollerinin yapıldığı aktarıldı.

Kaldırım işgallerine müdahale edildi

Zabıta ekiplerinin yıl boyunca kaldırım işgallerine yönelik de denetimler yaptığı belirtilerek, 'Yayalara saygı, kaldırım işgaline son' sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yaya geçişini engelleyen malzemelerin kaldırıldığı ifade edildi.

Ayrıca seyyar satıcılara yönelik denetimlerin sürdüğü, sağlıksız şartlarda satış yapan veya izinsiz faaliyet gösteren kişiler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldığı kaydedildi.

İnşaat ve çevre denetimleri yapıldı

İlçe genelinde devam eden inşaatlarda iş güvenliği önlemlerinin de kontrol edildiği belirtilirken, gerekli tedbirleri almayanlar hakkında idari yaptırım uygulandığı bildirildi. Kaçak moloz dökümüne karşı da denetimlerin artırıldığı, çevreyi kirletenler hakkında cezai işlem yapıldığı ifade edildi.

Ayrıca metruk binaların tespit edilerek ilgili birimlere bildirildiği, cami çevreleri ve meydanlarda dilencilik faaliyetlerine yönelik de uygulamalar gerçekleştirildiği aktarıldı.

'Daha düzenli bir Karacabey için çalışıyoruz'

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, zabıta ekiplerinin yıl boyunca özveriyle görev yaptığını belirterek, amaçlarının cezai işlem uygulamaktan ziyade kurallara uyulmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Karabatı, 'Zabıta ekiplerimiz 2025 yılı boyunca ilçemizin dört bir yanında görev yaptı. Amacımız cezai işlem uygulamak değil, öncelikle bilgilendirme yaparak kurallara uyulmasını sağlamak. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve düzenli bir şehirde yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Vatandaşların talep ve şikayetlerinin de 7 gün 24 saat değerlendirildiğini belirten Karabatı, daha düzenli ve yaşanabilir bir Karacabey için denetimlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.