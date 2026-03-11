Ev dışı tüketim pazarında İstikrarlı büyümesini sürdüren Bidaa, dünya mutfağından yeni tarifleri menüsüne ekledi. Türk mutfağının klasik tatlarıyla birlikte ürün sayısı 75'e ulaştı.

Ev dışı tüketim sektöründe pratik ve sağlıklı ürünlere yönelik talep her geçen gün artarken, dondurulmuş hazır yemek pazarında ürün çeşitliliği de hızla genişliyor. Türkiye'de ev yemeği lezzetini pratik çözümlerle buluşturan markalardan Bidaa, menüsünü dünya mutfaklarından seçkin tariflerle büyütmeye başladı.

Menüsünü yeni tariflerle genişleten Bidaa, geleneksel Türk yemeklerinin yanı sıra dünya mutfağından ilham alan ürünlerle ürün gamını zenginleştirirken toplam ürün sayısını da 75'e çıkardı. Yeni ürünlerle birlikte Uzakdoğu, Avrupa ve Akdeniz mutfaklarından esinlenen farklı lezzetler de Bidaa menüsünde yer almaya başladı. Böylece marka, hem Türk mutfağının klasik tatlarını hem de dünya mutfağının sevilen yemeklerini aynı menüde buluşturuyor.

Yeni menüde Uzakdoğu, Avrupa ve Akdeniz mutfaklarından ilham alan birçok tarif dikkat çekiyor. Ramen, Tikka Masala, Bolonez soslu penne ve Paella gibi dünya mutfağının sevilen yemekleri Bidaa menüsüne dahil edilirken, chili con carne dürüm gibi farklı kültürlerden esinlenen pratik lezzetler de ürün gamına eklendi.

Bunun yanında Türk mutfağının klasik tatları da menüde yerini koruyor. İmam bayıldı, tavuklu kızarmış pilav ve ev baklavası gibi geleneksel lezzetler de yeni ürünler arasında bulunuyor.

Bidaa Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, ürün çeşitliliğini artırma çalışmalarının tüketici talepleri doğrultusunda sürdüğünü belirterek, Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfaklarından da seçkin örnekleri menülerine dahil etmeye başladıklarını ifade etti.

Dönmez, farklı kültürlerin sevilen yemeklerini Bidaa güvencesiyle tüketiciyle buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, ürünlerin her zamanki gibi koruyucu içermeyen, sağlıklı ve pratik bir üretim anlayışıyla hazırlandığını vurguladı.

'Geleneğin Pratik Tadı' mottosuyla üretim yapan Bidaa, gıda teknolojisinin sunduğu imkanları tüketici lehine kullanarak pratik çözümler sunuyor. Koruyucu madde kullanılmadan hazırlanan dondurulmuş yemekler, derin dondurucuda 6 ay ila 1 yıl arasında güvenle saklanabiliyor. Ürünler ihtiyaç duyulduğunda mikrodalga fırında yalnızca 3 dakika içinde tüketime hazır hale geliyor. Mikrodalga dışında tava, klasik fırın veya buharda ısıtma yöntemleriyle de aynı ev yemeği lezzeti korunabiliyor' dedi.