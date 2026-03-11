Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer’de futbol, voleybol, hentbol gibi farklı branşlarda faaliyet gösteren spor kulüplerinin temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. Programa Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (BASKF) Başkanı Çetin Yıldız, Nilüfer Kulüpler Birliği Başkanı Kemal Güler, Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) ve amatör spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyespor Kulübü ile sporu bir yaşam kültürü olarak ele aldıklarını ve buna yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Nilüfer’in sporcu kenti olduğunu dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “Nilüfer’deki amatör spor kulüplerimize bütçemizin el verdiği oranda destek vermeye çalışıyoruz. Hem maddi destek hem malzeme desteği veriyoruz” dedi.

Amatör kulüplerin, sporun daha geniş çevrelerce yapılmasını sağladığını belirten Başkan Şadi Özdemir, “Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli spor yaptırarak hem disiplin öğretiyorsunuz hem hayata hazırlıyorsunuz. Biz de bunun bilincinde olarak yanınızda olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Nilüfer Kulüpler Birliği Başkanı Kemal Güler ise Nilüfer Belediyesi’ne destekleri için teşekkür etti.