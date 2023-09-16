Bursa'da akşam saatlerinde bir iplik fabrikasında çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bilgilere göre, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Ali Osman Sönmez Caddesi üzerinde bulunan bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında fabrikada çalışan işçiler, durumu hemen itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla sevk edilen ekipler, yangının büyümesini önleyerek kontrol altına aldılar. İtfaiye ekipleri yangını başarıyla söndürdükten sonra soğutma çalışmalarına başlarken, polis ekipleri de olayın nedenini ve detaylarını incelemek üzere tahkikata başladılar.