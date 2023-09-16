Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleşen bir düğün töreninde, horoza içki içirme olayıyla ilgili olarak 5 kişi, Jandarma ekipleri tarafından '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan 4 bin 544'er TL para cezası ile cezalandırıldı. Olay, Pamukkale'de bir düğün sırasında yaşandı ve bu utanç verici anlar sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntülerin izleyicileri, hemen jandarmaya ihbarda bulundular. Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, paylaşılan görüntüleri inceleyerek, horoza içki içirip bunu kayda alan 5 kişiyi tespit etti.

Şüphelilere, hayvanları koruma kanununa aykırı davranışlarından dolayı kişi başına 4 bin 554 TL para cezası kesildi. Toplam ceza miktarı ise 22 bin 770 TL'yi buldu. Bu olayın ardından şüpheliler hakkında adli işlemlerin de başlatılacağı öğrenildi.