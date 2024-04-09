Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir iş merkezinin çatı kısmı alev alev yandı. Yangına yaklaşık 25 itfaiye ekibi müdahalede bulunurken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise çalışmaları yakından takip etti.

Yangın saat 22.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi İzmir Yolu üzerinde bulunan bir iş merkezinin en üst katında bulunan kurs merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, kantin kısmından yükselen alevler kısa sürede çatıya sıçradı. Yangını gören görevliler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti. 25 kişilik itfaiye personeli yangını yaklaşık yarım saatlik mücadele sonrası söndürürken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise olay yerine gelerek, çalışmaları yakından takip edip yangınla ilgili bilgi aldı. Alevler kameraya yansırken, polis yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bozbey, “Binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekiplerimiz anında müdahale ederek, diğer binalara sirayet ettirilmeden kontrol altına alınıp söndürmeyi başardı. Çok şükür can kaybı yaşanmazdı. Ekiplerimizce binada bulunan zarar ziyan tespitleri yapılıp çalışmalar tamamlanacaktır.

Yangın esnasında binada kimse bulunmadığı için bir can kaybı ve yaralanma durumu olamaması hepimizi sevindirdi. Yangından etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” diye konuştu.