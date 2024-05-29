Kaza, Bursa'nın Karacabey ilçesi Uluabat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 RZ 1019 plakalı ticari aracın sürücüsü Abdullah Ç., hızını ayarlayamayınca kırmızı ışıkta geçti. Işık ihlali yapan Abdullah Ç., o esnada kavşaktan çıkış yapan Nuri B. idaresindeki 14 EY 462 plakalı süt tankerine çarptı.

Kaza sonrası Abdullah Ç.'nin kullandığı ticari araç kullanılamaz hale gelirken, yolcular Sedat Ç. (30) ile Muhammet Emin Ç. (14) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, Karacabey Devlet Hastanesi ve Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaynak: İHA