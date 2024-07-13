Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 10 milyon Euroluk itfaiye güçlendirme projesinin kredi belgelerini imzaladı. ilik etapta 16 araç için ihaleye çıkacaklarını belirten Başkan Bozbey, ilçelerde ve köylerde oluşturulacak gönüllü itfaiye gruplarıyla da yangına daha kısa sürede müdahale edebileceklerini söyledi.



Başkan Burada programı çerçevesinde Keles'te vatandaşlarla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir meclisinde onaylanan itfaiye güçlendirme projesinin imzalarını ziyareti esnasında attı. 10 milyon Euro'luk imza ile Bursalıların yüreğine su serpen Başkan Bozbey, açıklamalarda bulundu.



10 milyon Euro'luk yeni araç alım projesinin meclisten geçtiğini ifade eden Başkan Bozbey, “Bugün Başkan Bozbey projemizle Keles'teyiz. Keles Belediye Başkanlığı ziyaretinde hayırlı bir işe de imza attık. İtfaiye teşkilatımızı güçlendirmek zorundayız. Araç olarak da alan olarak da güçlendirmeliyiz. Çünkü geçtiğimiz günlerde birçok yangın ve orman yangınları karşılaştık. Gün geçmiyor ki yangınların olduğunu görmeyelim. Böyle bir ortamdayız. Hava sıcak. Elektrikten ya da başka unsurlardan kaynaklı yangınlar çıktığına ve bu olayların arttığına şahit oluyoruz. Geçen seneye oranla yaklaşık 5 kat civarında bir yangın ihbarı aldığımızı da özellikle belirtmek istiyorum. Onun için itfaiye teşkilatımızın araç ve insan bakımından güçlü olması son derece önemli. Tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bir karar çıkardık, 10 milyon Euro'luk bir kredi paketiydi. Bu kredi paketi onaylandı. Bu onaylanma imzasını da biraz önce ben sizlerin huzurunda attım. Şimdi ihale aşamasına geçiyoruz. 16 araçlık bir ihaleye çıkacağız. Oradan beklentimiz ekonomik olursa daha fazla araç elde etmek. İhale sonucunda belli olacak. Yaklaşık 7-8 ay içerisinde bu araçların gelmesini öngörüyoruz. Böylece Bursa itfaiye teşkilatı güçlenmiş olacak" dedi.



"Yangın söndürme için gönüllü gruplar oluşturacağız"

Özellikle ilçelerde, köylerde ve bazı bölgelerde gönüllü itfaiye gruplarını da oluşturmak istediklerini belirten Başkan Bozbey, "Çünkü yangınlara nasıl müdahale edeceklerini insanların bilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız bilmeyebilirler, daha çok yangını da körüklemiş olabilirler bu vesileyle. Onun için bilinçli olmalarını istiyoruz. Bu anlamda bazı ekip çalışmaları yapacağız. Mahalle yangın timleri ya da mahalle yangın gönüllüleri adı altında bir projeyle birlikte, tüm mahallelerimizde, köylerimizde bu ekipleri oluşturacağız. En azından yangına ilk müdahale doğru bir şekilde yapılır ve yangının büyümesi önlenebilir. Bunu yapacağız" diye konuştu.



"Köy ve mahallelere yangın ekipmanları dağıtacağız"

İlçelere, mahallelere ve köylere tanker dağıtımının devam ettiğini belirten Başkan Bozbey, "Daha önce de dağıtılmış. Bu çalışmalar devam ederken daha önceden olmayan köylerde, ya da yenilenmesi gereken bazı mahallelerimiz köylerimize yenileme çalışmaları sürdürüyoruz. Yangına ilk müdahalelerinin net bir biçimde olmasını arzu ediyoruz. Bunun için de hazırlıklarımız tamam. Biraz önce 16 araçtan bahsetmiştim aslında bu dönemde ilk paketimiz. İkici paketi de değerlendirmek istiyoruz. Bursa büyüyen bir kent 3,3 milyon bir nüfusa sahip, sanayisi var, ormanlarla kaplı alanları çok onun için itfaiye teşkilatımızı daha güçlü bir hale getirmek zorundayız. Daha önce geldiğimiz toplantıda itfaiye ile ilgili yerin burada daha doğru yerde olması için karar varmıştık. Başkan bu konuda destek olacağını söylemişti. Belediye ile ilgili desteğini de sürdürüyor ve yakın zaman içerisinde inşallah burada hemen yangına kısa sürede müdahale edebilecek itfaiye grubunu taşımış olacağız. Böylece buradaki vatandaşlarımız yangına sebebiyet vermezler ya da hiçbir şey sebebiyet vermez ama olduğunda da anlık müdahale etme imkanına da sahip olmuş oluruz" şeklinde konuştu.

(AÇ-İHS)