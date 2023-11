Bursa Ulu Cami'de Cuma namazı sonrası düzenlenen et dürüm ikramı sırasında, vatandaşlar arasında yaşanan yoğun talep nedeniyle izdiham meydana geldi. Tezgaha akın eden vatandaşlar arasında yaşanan itiş kakışlar, dürüm dağıtanları da zor durumda bıraktı.

Bursa Ulu Cami'de bir et firması tarafından gerçekleştirilen dürüm ikramı sırasında, vatandaşlar tezgaha yönelik büyük bir ilgi gösterdi. Bu yoğun ilgi sonucu izdiham meydana geldi. Bazı vatandaşlar, sıraya girmeye çalışan diğer kişilere engel olmaya çalıştı, ve bu nedenle aralarında gergin bir atmosfer oluştu.

Firma yetkilileri, oluşan gerilimi kontrol altına almak için müdahalede bulunarak, vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak, sırayı bekleyen vatandaşlar ile izdiham nedeniyle gerilen bazı kişiler arasında tartışmalar yaşandı.

Bir vatandaş, bu tür olayların hoşgörüsüz bir şekilde yaşanmaması gerektiğini dile getirerek, "Bu durumlar yaşanmamalı. İnsanlar sırayla beklerken, bazıları araya girip sırayı kaçırmaya çalışıyorlar" dedi.

Firma sahibi Yunus Vurucu ise düzenlenen et dürüm ikramının geleneksel bir faaliyet olduğunu ve her Cuma Bursa'nın farklı bölgelerinde gerçekleştireceklerini ifade etti. Vurucu, "Bugün Ulu Cami'deyiz. Rahmetli dedem her Cuma hayır işlememi öğütlerdi. Biz de bu düşünceyle böyle bir projeye başladık. Bu izdihamı yaşamamıza gerek yoktu, sıra ile dağıtım daha düzenli olurdu. Ortalama bin 500 kişiye yetecek kadar ürün getirdik ve bütün ürünlerimiz dağıtıldı. Herkese afiyet olsun" dedi.