Kafkasspor Yönetim kurulu üyesi Nihat Bayraktar, bu hafta oynanacak Talasgücü Belediye Spor maçı hakkında açıklamalar yaptı. Geçen hafta deplasmanda kazanılan 3 puanın daha değerli hale gelmesi için üst sıralara tutunmak adına sahalarında oynayacakları Talasgücü maçının çok önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, takımda Kaptan Ömer Faruk Boz dışında cezalı ve sakat oyuncu bulunmadığını, hafta boyunca çalışmaların neşeli ve tempolu geçtiğini morallerin üst seviyede olduğunu belirtti.

Galibiyet serisi yakalayarak play-off hattında olmak hedefinde olduklarını belirten Bayraktar, daha önceki haftalarda olduğu gibi C bloğun Kadın ve çocuklara ücretsiz olduğunu, tüm İlçe halkımızı 5 Kasım Pazar günü saat 14.00’te oynanacak olan Talasgücü maçında yanlarında görmek istediklerini belirtti.

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