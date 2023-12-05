İznik'te geçimini neredeyse, yüzde 80'i çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor. Köylerinde devam eden zeytin hasadı esnasında yaşanacak hırsızlık olaylarının önüne geçebilmek adına, İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler köy köy dolaşarak hırsızlık olaylarına karşı önlemler aldı.

Jandarma asayiş birimleri, devriye faaliyetleriyle bölgeyi kontrol ederken, alınması gereken bireysel tedbirler hakkında da çiftçiyi bilgilendirip, dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şüpheli görülen kişilerin ihbar edilmesi konusunda da duyarlı olunmasını istedi. Jandarma ekipleri, ilçe belediyesi vasıtasıyla Jandarma bölgesine kurulan 280 kamera ile 24 saat aralıksız izlemeyi de sağlıyor.