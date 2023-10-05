Bursa İl Jandarma Komutanlığı aranan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi. 115 Tim 371 personel ile yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 7’si yabancı uyruklu, 1’i PKK terör örgütü üyesi olmak üzere toplamda 35 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güven ve huzuru için ilçe ve kırsal alanlarda 115 Tim 371 personelle uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 4 bin 255 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 7’si yabancı uyruklu, 1’i PKK terör örgütü üyesi, 3 yaralama, 3 cinsel istismardan aranması olan toplamda 35 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri yaptığı denetimlerde 54 tekel bayi, 34 içkili mekan, 276 iş yeri, 114 metruk bina, 146 okul çevresi, 127 park ve bahçe ile 120 noktada kontrol etti.

Jandarma İl Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada uygulamaların vatandaşların huzur ve güvenliği için yapıldığını ve hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.