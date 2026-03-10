ABD-İsrail ile İran arasında Ortadoğu’da artan gerilim, spor dünyasını da etkilemeye başladı. Bölgedeki güvenlik riskleri ve bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması, 2026 Dünya Kupası kıtalararası play-off maçlarının planlamasında belirsizlik yarattı.

Bu durumdan en çok etkilenen ekiplerden biri Irak Milli Takımı oldu. Takımın teknik direktörü Graham Arnold, Irak hava sahasının kapalı olması nedeniyle oyuncuların ve teknik ekibin ülke dışına çıkmakta ciddi güçlük yaşadığını açıkladı. 1 Nisan’a kadar süreceği belirtilen kısıtlama nedeniyle milli takım kadrosunun bir araya gelmesi de şu an için mümkün görünmüyor.

Irak, 31 Mart’ta Meksika’nın Monterrey kentinde Surinam ile Bolivya eşleşmesinin galibiyle 2026 Dünya Kupası bileti için play-off maçına çıkmayı planlıyor. Ancak mevcut koşullar bu karşılaşmanın zamanında oynanmasını zorlaştırıyor.

"FIFA HIZLI KARAR VERMELİ"

CNN’e konuşan Arnold, FIFA’ya çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Eğer maçın Meksika'da oynanması konusunda ısrar edilirse Bağdat'tan çıkmakta zorlanacağız. Oyuncularımın yaklaşık yüzde 60'ı Irak'ta oynuyor, teknik ekibim de burada yaşıyor. Sağlık ekibimiz Katar'da ve şu anda Meksika vizesi almakta zorlanıyoruz. FIFA'nın hızlı bir karar vermesi gerekiyor.”

Deneyimli teknik adam, mevcut şartların rekabet açısından adil olmadığını da vurguladı. Arnold, çözüm önerisi olarak Surinam ile Bolivya arasındaki karşılaşmanın planlandığı gibi 26 Mart’ta oynanmasını, kazanan ekibin ise Irak ile 11 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası öncesinde ABD’de karşı karşıya gelmesini önerdi.

Konuyla ilgili olarak UEFA cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.