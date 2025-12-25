Olay, saat 09.45 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Omca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırım üzerinde bulunan ağaç henüz bilinmeyen bir nedenle yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yoldan kaldırırken, polis ekipleri güvenlik önlemi alarak sokağı bir süre trafiğe kapattı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ağacın devrilme nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.