Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bilincin artırılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, lise öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimleri başlattı.

Toplumsal farkındalık oluşturmak ve kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde lise öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenlendi. Feriha Uyar Meslek Lisesi’ndeki etkinlikte, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğu vurgulandı.

Empati kurmanın önemine değinildi

Şiddetin tanımı, türleri, nedenleri ve önlenmesi konularında öğrencilere bilgi veren uzmanlar, sağlıklı iletişim, empati kurma, saygı ve toplumsal eşitlik kavramlarının önemi üzerine sunumlar yaptı. Öğrencilerin aktif katılımıyla ilerleyen programda, günlük yaşamda farkında olmadan yapılan davranışların bile şiddet döngüsüne katkı sağlayabileceğine dikkat çekildi.