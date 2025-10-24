Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” süreci ve Diyarbakır’daki DEM Parti gösterisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan Körfez turundaki resmi temaslarını tamamlayan Erdoğan, dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci, "DEM Parti, son dönemlerde biraz bu süreçte olumsuz bir tutum takınıyor mu, böyle bir gözleminiz var mı? Diyarbakır'da bir gösteri yaptılar, orada bir takım nahoş sözler söylendi. Nedir düşünceniz? Yani DEM Parti, başlangıçtaki tavrını hala sürdürüyor mu, yoksa biraz bir gevşeme mi var?" şeklinde bir soru yöneltti.

Erdoğan, soruya verdiği yanıtta, DEM Parti’den böyle bir yaklaşım beklemediğini belirtti. Hafta sonuna kadar DEM Parti heyetiyle bir görüşme planladıklarını ifade eden Erdoğan, bu görüşmede söz konusu konuları da ele alacaklarını söyledi. DEM Parti heyetinin bu tutum içinde olduğunu düşünmediğini, hatta düşünmek istemediğini dile getiren Erdoğan, "Daha çok Pervin Hanım'la bu konularda görüşmelerimiz oldu. İnşallah bu hafta sonu yapacağımız görüşmede bu konuları da tekrar değerlendirme fırsatımız olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cevabının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye'nin sadece bize değil, tüm Türkiye'ye faydası var. Lazıyla, Türküyle, Kürdüyle, hepimize, 86 milyonun tamamına faydası var. Biz ülke 'Terörsüz Türkiye havasına artık büründü' diye düşünürken bu tür şeyleri Diyarbakır'dan duyunca doğrusu üzüldüm. Bir an önce inşallah bundan tekrar sıyrılarak barışın, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu Türkiye'yi inşa ve ihya edelim. Bunu başaralım."